Erdbeeren in der Schwangerschaft: gut oder gefährlich?

Gibt es ein Allergie-Risiko bei Erdbeeren?

Es gibt Menschen, die allergisch auf Erdbeeren sind – das ist allerdings sehr selten und hat auch nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Personen mit Heuschnupfen sind grundsätzlich anfälliger für solch eine Allergie. Solltest du auf den Verzehr von Erdbeeren mit Juckreiz, Übelkeit und Verdauungsprobleme reagieren, könnten diese Symptome ein Hinweis sein.

Zudem hört man immer wieder, dass Erdbeeren das Allergie-Risiko von Babys beeinflussen können. Das stimmt so pauschal allerdings nicht. Was aber zutrifft: Wenn du oder dein Partner allergisch gegen Erdbeeren seid, hat euer Baby tatsächlich ein erhöhtes Risiko, auf Erdbeeren allergisch zu reagieren. In diesem Fall ist es daher ratsam, auf die roten Früchte in der Schwangerschaft zu verzichten.