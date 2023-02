SO gesund ist Banane in der Schwangerschaft!

Banane bei Verstopfung in der Schwangerschaft

Eine sehr unangenehme Begleiterscheinung für werdende Mamas kann die Verstopfung in der Schwangerschaft sein. Der hohe Anteil an Ballaststoffen in Bananen kann dabei helfen, die Verdauung anzuregen und Blähungen in der Schwangerschaft zu reduzieren.

Banane bei Durchfall in der Schwangerschaft

Und auch wenn euch das Gegenteil plagt: Bananen können ebenso eine stopfende Wirkung haben und bei Durchfall in der Schwangerschaft helfen. Das liegt an dem enthaltenen Pektin, das Wasser bindet. Hier gilt nach wie vor der alte Trick: Zerkleinert die Banane am besten, in dem ihr sie mit der Gabel zerdrückt oder als Püree zu euch nehmt.

Bananen unterstützen Babys Entwicklung

Bekanntermaßen ist Folsäure in der Schwangerschaft ganz besonders wichtig, weil das Ungeborene dieses Vitamin für seine Entwicklung benötigt. Auch damit können Bananen dienen und somit Anomalien beim Baby entgegenwirken. Das in Bananen enthaltene wasserlösliche Vitamin B6 wirkt sich außerdem positiv auf die Entwicklung des zentralen Nervensystems und des Gehirns aus. Das enthaltene Kalzium unterstützt zusätzlich beim Knochenaufbau.