Mama, ich will was Süßes!

Solche Situationen spielen sich nicht nur kurz vor dem Mittagessen ab, sie können sich im Laufe des Tages durchaus beliebig oft wiederholen. Was bleibt, ist neben dem Echo "Mamaaaa, ich will was Süßes!", das quengelig von den Wänden widerhallt, unsere Rat- und Hilflosigkeit: Was mache ich denn nun? Soll ich nachgeben, dann hat die liebe Seele Ruh, und wenn das Kind Hunger hat, isst es schon noch was Herzhaftes? Woher soll ich jetzt einen möglichst gesunden Snack zaubern? Und außerdem ist das doch Quatsch, wir essen ja gleich! Also, wie kommen wir da jetzt bloß wieder raus?