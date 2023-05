Nie mehr Essensreste in der Brotdose ...

"Das schmeckt mir nicht."

Nur Weniges während meiner bisherigen Mutterschaft wurde so wenig wertgeschätzt wie diese morgendlichen Mühen in Sachen Brotdosenbefüllung. Wobei ich diese Kritik ausschließlich an meine Tochter richte: Ihrem älteren Bruder kann ich trockene Brote und (Himmel, hilf!) ungeschnittene Äpfel in den Schulranzen schmeißen – der isst, was er finden kann. Seine Schwester hingegen brachte Kita-Tag für Kita-Tag die (mindestens) halbvolle Brotdose wieder mit nach Hause. Weil die Weintrauben "komisch" aussahen oder die Mandarine "krumpelig". Weil das Butterbrot zu hart war oder das Knäckebrot zu weich, die Gurke zu matschig (oder vielleicht auf einfach zu gurkig, was weiß ich).

"Das schmeckt mir nicht" und "Das mag ich nicht" sind, wenn eine Fünfjährige sie äußert, übrigens Statements, die sich unter keinen Umständen mit dem rationalen Hinweis entkräften lassen, dass exakt DIESES Lebensmittel in exakt DIESER Servierform der kleinen Brotdosenbesitzerin gerade gestern noch ganz vorzüglich geschmeckt hat und sie es kiloweise in sich hineingeschaufelt hat. Denn was will man auf "Ja, Mama, aber es schmeckt mir eben HEUTE nicht mehr!" noch groß kontern?

Brotdose voll, Nerven am Ende

Rückblickend betrachtet, glaube ich, dass die Brotdosen-Thematik mein Mama-Ego viel stärker angenagt hat, als ich mir im allgemeinen Morgenstress je eingestehen wollte. Anders kann ich mir nicht erklären, was an diesem einen Montagmorgen im letzten Jahr plötzlich geschah.

Ich stapelte gerade Schmetterlingsnudeln liebevoll in ein Fach der Brotdose, als meine Tochter in die Küche kam und maulte: "NEIN, MAMA! Nicht die Nudeln einpacken! Die mochte ich gestern Abend schon nicht!"

Das war’s. In diesem Moment tickte irgendetwas in mir aus. Ich schmiss die Nudeln, die ich gerade noch in der Hand hielt, auf den Boden, stampfte wie ein Kleinkind in der Blütezeit seiner Trotzphase auf dem Küchenboden rum, warf mit Plattitüden à la "andere Kinder würden sich freuen, wenn sie so tolle Nudeln in der Brotdose hätten" um mich und brüllte nach einem lautstarken Wut-Monolog meiner verdatterten Tochter schließlich ins Gesicht: "Dann mach dir deine doofe Brotdose doch selber!"

Selbermachen: die einfachste Lösung von allen

Meine Aufforderung war reine Rhetorik, dazu noch sehr plumpe. Doch meine Tochter tat, was Kinder meistens tun: Sie nahm die Aussage wörtlich. "Okay, mach ich ja schon", brummelte sie – und griff nach einer Banane aus unserem Obstkorb. "Kannst du die durchschneiden? Mit Schale? So hat Leo das auch immer." Sie zeigte mir die Stelle, an der ich die Banane zerteilen sollte, beobachtete genau, wie ich Schale und Fruchtfleisch in zwei gleichgroße Stücke schnitt und beförderte die eine Hälfte in ihre Brotdose. "Haben wir Paprika?", fragte sie dann.

Ich reagierte fasziniert und sprachlos auf die Anweisungen meiner Tochter, schnitt Paprika und anschließend Graubrot in Stücke ("Bitte Käse drauflegen, aber den dunklen.") und beobachtete, wie sie Fach für Fach die Brotdose nach ihren eigenen Vorstellungen füllte. Ein Schälchen war noch leer – und blieb es auch: "Das reicht", entschied sie, und klappte den Deckel zu. Der ganzen Situation fehlte nur noch ein Spruch nach dem Motto "Ist doch wirklich nicht so schwer, Mama!".