Backen mit Kids: Patsch-Plätzchen sind die besten für Kleinkinder

Und jetzt? Nur noch PATSCH machen!

Jetzt kommt der beste Teil des Rezeptes: "Mama, Patsch machen!" Mein 2-Jähriger liebt dieses Geräusch gerade sehr. So geht es bestimmt auch vielen anderen Kleinkindern.

Stellt den Teig eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit heizt ihr den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vor. Backpapier auf dem Blech/den Blechen auslegen. AB HIER BEGINNT DER XXL-Spaß: Jetzt formt ihr aus dem Teig kleine Kugeln und legt sie auf das Backblech. Jetzt ist das Kleinkind an der Reihe: Es darf nun mit der flachen Hand auf die einzelnen Kugeln schlagen – ähm, Entschuldigung, patschen! So fest es möchte. Dabei laut "PATSCH" rufen! Ab in den Ofen mit den Patsch-Plätzchen. Wenn die Kekse leicht braun sind, wieder raus damit. Fertig!

Verzieren könnt ihr auch ganz in Ruhe am nächsten Tag. Denn (Kleinkind-Eltern werden es kennen) in der Regel ist mit diesem lustigen Prozedere schon das Reiz-Maximum erreicht. Und so habt ihr zwei Tage in Folge Plätzchen-Spaß. Unsere Lieblingsstreusel? Diese coolen "Super Streusel" – einfach am schönsten!