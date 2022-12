Wenn die Kleinen schreien: "Ich will aber alle Türchen sofort aufmachen!"

Adventskalender

Ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Aber euer Kind hat andere Pläne – und will am liebsten alle Türchen auf einmal öffnen? Vor allem die Kleinsten verstehen das Prinzip Adventskalender oft noch nicht ganz. Elterncoach Katharina Michalski kennt sehr gute Tipps für einen entspannten Umgang mit dem Adventskalender.