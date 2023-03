Was ist bedürfnisorientierte Erziehung?

Sears sieht das Schreien von Babys als wichtiges Kommunikationsmittel. Die Eltern sieht er in der Pflicht, genau darauf zu hören und Bedürfnisse daraus abzuleiten. Um Neugeborene möglichst viel zu beruhigen, sollen sie seiner Ansicht nach so oft wie nötig gestillt werden, in körperlicher Nähe zu den Eltern schlafen und eng am Körper getragen werden.

Fachleute, die Eltern sogenanntes "Schlaftraining" empfehlen, bei dem Säuglinge und Kleinkinder lernen sollen, von sich aus einzuschlafen, wenn sie müde sind, hält er für "fachlich inkompetent". Auch "schreien lassen" kommt für ihn auf keinen Fall in Frage. Die Erziehung nach Bedürfnissen setzt auf Kommunikation und Vertrauen zwischen Eltern und Kindern.

"In Attachment Parenting-Familien genügt ein Stirnrunzeln, um ein Kind zu disziplinieren.", lautet ein Sears-Zitat.

Dass viele Eltern überfordert sind, weil ihre Kinder nicht hören wollen und deshalb zu Strafen greifen und es im schlimmsten Fall sogar Ohrfeigen setzt, führt er allein auf den mangelnden Austausch zurück.

Nach Gefühl handeln – ein paar Beispiele bedürfnisorientierter Erziehung

Körperkontakt und Nähe zum Kind werden bei dieser Form der Erziehung, wie schon beschrieben, in den Fokus gestellt. Das sogenannte "Babywearing" (deutsch: Baby tragen), zum Beispiel mit einem Babytragetuch, gehört genauso dazu, wie "Co-Sleeping" (nebeneinander schlafen), Stillen und die sofortige Kontaktaufnahme zwischen Mama und Neugeborenem nach der Geburt zum Bindungsaufbau.

Gehandelt wird viel nach Gefühl. Das kommt bei werdenden Eltern gut an und stärkt das Bild der liebevollen Familie. Man sollte jedoch auf keinen Fall vergessen, dass man immer auch auf den eigenen Instinkt hören und nicht stur einer "Methode" folgen sollte, wenn es um die Erziehung der eigenen Kinder geht.

Es gibt zahlreiche Ansätze, die alle ihre Pros und Kontras haben. Die eine perfekte Erziehungsleitlinie gibt es nicht. Jeder und jede hat seine Vorstellungen davon, was "richtig" und was "falsch" ist. Was genau das Richtige für ein Baby ist, wissen am besten die Eltern selbst.