Das sind die 10 häufigsten Erziehungsfehler

Schlechte Erziehung: Das sind die Merkmale – nur dauerhafte Fehler schaden den Kindern

Da ist sicher einiges verbesserungsbedürftig. Aber wie schaffe ich das? Ganz einfach, sagen Erziehungsexperten. Ich muss mich gar nicht verrückt machen, sondern nur dauerhafte Fehler vermeiden. Ein bisschen tricksen darf jeder. Niemand ist schließlich perfekt. Ob ich meine Kinder heute ein wenig überfordere, morgen mal ein paar Stunden schlechte Laune habe und sie übermorgen allzu sehr verwöhne – alles nicht so schlimm. Solange ich keinen dieser Fehler rund um die Uhr und ein ganzes Kinderleben lang mache. Wenn es mir das gelingt, kann kaum noch was schief gehen. Hier die zehn wichtigsten Regeln:

1. (und wichtigste!) Erziehungsregel: liebevoll bleiben

"Wir mögen euch, auch wenn wir euch kritisieren."

Fehler: Eltern steigern sich in eine Opferrolle und denken: Warum müssen die Kinder zum Beispiel dauernd aus nichtigem Anlass streiten, obwohl wir es verbieten? Warum hören sie trotz Ermahnungen nicht? Drohungen wirken wohl nicht mehr. Also machen sie das, um uns zu ärgern. Nur bei ernsten Strafen sind sie mal still.

Warum ist das schlecht? Vorenthaltung von Liebe als Erziehungsmittel tut besonders weh. Kinder fassen kein Vertrauen, wenn das jederzeit von Erwachsenen entzogen werden kann. Außerdem ist es gelogen. Wer damit droht, macht sich unglaubwürdig.

Besser: Mütter und Väter sollten immer signalisieren: "Wir haben euch lieb, immer! Aber euer Verhalten gefällt uns in diesem Fall gar nicht."

2. Erziehungsregel: Interesse zeigen

"Wenn du willst, kannst du mich um Rat fragen."

Fehler: "Warum sollte ich mich abmühen, diskutieren, Widerworte und Streitereien ertragen?", fragen sich geplagte Eltern und denken: Unser Alltag ist auch ohne diesen Ärger schon stressig genug. Soll das Kind doch mit seinen Problemen selbst fertig werden. Ich wurde früher auch einfach weggeschickt, wenn ich nicht gehorchte. Also, Kinder, macht, was ihr wollt, aber lasst uns in Ruhe.

Warum ist das schlecht? Wer seinem Kind zeigt, dass es ihm gleichgültig ist, provoziert, dass das Kind ausprobiert, ob das wirklich stimmt. Es überschreitet Grenzen und tut bald Dinge, die schlimmer sind als die, die Eltern eigentlich bestrafen wollten.

Besser: Auch wenn etwas schief läuft, immer wieder Kontakt suchen – selbst wenn es nicht klappt. Zum Beispiel: "Du glaubst mir nicht, aber ich wollte dir nur helfen, weil ich dich lieb habe. Wenn du möchtest, kannst du mich immer um Rat fragen."