Die Klettenphase: "Mama, ich muss aufs Klo, aber NICHT ALLEINE!"

"Mama, ich muss aufs Klo, ich will Lego spielen, ich möchte die Frau was fragen ... – ABER NICHT ALLEINE!" Wie oft habe ich diesen Zusatz am Ende eines Satzes in den letzten Jahren eigentlich gehört? Und innerlich geflucht, weil ich einfach so gar keine Lust hatte, eins meiner Kinder mal wieder irgendwohin zu begleiten. Zugegeben, das klingt schrecklich rabenmutterhaft. Aber ich bin von der "Nicht alleine"-Phase wirklich schwer genervt. Vielleicht, weil bei drei Kindern immer irgendeines in irgendeiner Phase steckt. Und die sich dann oft auch genau konträr gegenüberstehen. Während also mein jüngstes Kind die Autonomie gerade erst entdeckt und unbedingt und auf jeden Fall ALLES allein machen möchte, egal wie lange es eben dauert, will eins der älteren Geschwister auf gar keinen Fall irgendwas allein machen. Obwohl es dazu rein motorisch und kognitiv durchaus in der Lage wäre.