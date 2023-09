Was französische Eltern in der Erziehung ihrer Kinder anders machen

Süßes gibt es nur als Ausnahme

Der kleine Unterschied in der Erziehung fängt schon sehr früh an. In Deutschland dürfen Säuglinge ja durchaus bei den Eltern im Bett schlafen. Das ist in Frankreich geradezu ein Tabu. Abgeraten vom Einzug ins elterliche Bett wird dringend – auch von Kinderärzten und Psychologen mit weitgreifenden Erklärungen zu möglichen Spätfolgen die von Abnabelungsschwierigkeiten bis zu Tyrannenverhalten reichen.

So werden in Frankreich den Kindern einfach früher und mit einer guten Dosis Konsequenz Grenzen gesetzt und höfliche Umgangsformen beigebracht. Das fängt zu Hause an und das geht dann – oft schon sehr früh – weiter in der Krippe, der Vorschule, der Schule. Dort gibt es feste Regeln, auf deren Einhaltung fast alle Erzieher und Lehrer sehr großen Wert legen. Und Kinder, die regelmäßig Regelverstoß verüben, müssen zur Strafe auch schon mal in die "Ecke" oder bekommen eine Strafarbeit. Manchmal erinnert mich das Vorgehen an Geschichten, die mir meine Eltern aus ihrer Schulzeit erzählen. Dann stelle ich mir die Frage nach dem Zuviel von Autorität. Der beste Weg liegt wahrscheinlich wie so oft, irgendwo in der Mitte.

Europas höchste Geburtenrate steht für Kinderfreundlichkeit

Frankreich hat im Vergleich mit anderen Ländern der EU eine relativ hohe Geburtebrate. Als Grund wird dafür vorrangig die Familiepolitik des Landes genannt. So werden Kinder in Frankreich schon früh eingeschult, sodass Eltern zügig wieder arbeiten können. Klar ist: Die französische Gesellschaft ist sicher nicht so kindzentriert wie die deutsche, dafür haben Kinder dennoch ihren festen Platz.

Da sind Familien auch schon mal bereit, für ein weiteres Kind ihren Lebensstandard ein wenig herunterzuschrauben. Die Gesellschaft unterstützt arbeitende Mütter, die Betreuungsmöglichkeiten erlauben es, sich neben der Mutterrolle auch durch den Job zu definieren – wenn die Frauen es wünschen.

Ein Erziehungswunderland ist Frankreich aber dennoch noch lange nicht. Und so wundern sich nicht wenige über die Erfolge der französischen Erziehungsmethoden - im Ausland.