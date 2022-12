Wieviel Taschengeld sollte mein Kind bekommen?

Wofür darf das Kind sein Taschengeld ausgeben?

Taschengeld ist das Geld, über das ein Kind jederzeit verfügen darf, wie es möchte. Es dient allein der Erfüllung eigener Wünsche! Eltern können den Einkauf kommentieren – aber bitte wertfrei! Also beide Augen zudrücken, wenn der Nachwuchs das hundertste Päckchen Fußballkarten oder ein Billig-Plastikspielzeug, das nach dreimal Benutzen kaputt geht, erstehen will. Die eine oder andere Einschränkung ist jedoch erlaubt: Wer Süßigkeiten normalerweise nur in Maßen naschen darf, darf auch die selbst gekauften Gummibärchen nicht alle auf einmal verputzen. Anschaffungen wie Kleidung oder Schulutensilien bleiben übrigens Sache des elterlichen Geldbeutels.

Taschengeldparagraph oder Taschengeldgesetz

Der Taschengeldparagraph findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) unter Paragraph 110. Er besagt sinngemäß, dass Kinder ab sieben Jahren und Jugendliche selbst und ohne Zustimmung der Eltern entscheiden dürfen, wofür sie ihr Taschengeld ausgeben. Das bezieht sich auf Dinge von geringem Wert. Bei Großanschaffungen können Verkäufer die Einverständnis des Erziehungsberechtigten erbitten. Größere Käufe ohne die Zustimmung der Eltern können von diesen unter Umständen rückgängig gemacht werden.

Lernen zu haushalten

Was aber tun, wenn das Taschengeld auf einen Schlag verbraten ist? Das sollte für Eltern weder Anlass sein, das Portemonnaie ihres Nachwuchses stillschweigend wieder aufzufüllen, noch, es für sein großzügiges Finanzgebaren zu kritisieren. Vielmehr sind in solchen Situationen Offenheit und Kommunikationsbereitschaft gefragt. Was bedeutet mir Geld? Wie lässt sich der ein oder andere Cent vielleicht sparen? Und wie geht man mit der Erkenntnis um, dass man sich nicht jeden Wunsch leisten kann? Darüber sollten Eltern und Kinder im ständigen Dialog bleiben.

Tom hat sein erstes Geld übrigens in ein Comic-Heft vom Flohmarkt investiert. Donald Duck war stärker als die Gummibärchen.