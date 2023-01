Kinderarzt beschreibt 10 Anzeichen für frühkindlichen Autismus

Der Begriff frühkindlicher Autismus kann verwirrend sein. Denn: Diese Form von Autismus ist unabhängig vom Lebensalter. Sie wird aber bereits im Kleinkindalter festgestellt, zwischen 18 Monaten und drei Jahren, und ist in der Regel genetisch bedingt. Laut dem Hamburger Autismus Institut wird sie durch Störungen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und Sprache sowie der Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten gekennzeichnet. Häufig weisen diese Kinder eine Intelligenzminderung auf – in 70 Prozent der Fälle auch eine geistige Behinderung. Jungen sind deutlich häufiger von autistischen Störungen betroffen, zwei bis dreimal mehr als Mädchen. Auch wenn die Anzahl von Menschen mit autistischen Störungen in den letzten Jahren gestiegen ist (wohl durch bessere Diagnostik), ist sie immer noch relativ gering. Neuen Studien zur Häufigkeit von Autismus-Spektrum-Störungen zufolge liegt die Prävalenz dieser bei 0,9 Prozent und bei frühkindlichem Autismus bei 0,3 Prozent. (Quelle: Oberberg Kliniken)