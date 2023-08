Auch schon mal das Gefühl gehabt, du redest dir den Mund fusselig – und am Ende macht dein Kind doch, was es will? Willkommen in der Eltern-Welt. Trotz aller Vorsätze, lässig und entspannt zu bleiben, bombardieren wir unsere Kinder oftmals dann doch den lieben, lang Tag mit Mahnungen und Warnungen. Die wir im Grunde auch der Tapete erzählen könnten. Denn wann genau war ein Kind jemals vorsichtig, weil ein Elternteil ihm das zugerufen hat?