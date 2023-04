Unser Sohn ist mit knapp 2,5 Jahren trocken geworden. Zu Beginn der Coronazeit verbrachten wir viel Zeit im Garten, das Wetter war gut und die Hose blieb häufig aus. Für die ersten Pipi-Versuche in sämtliche Beete war das super praktisch. Am Anfang nahmen wir ihn noch in die Hocke, damit die Füße nichts abbekamen. Später zeigten wir ihm dann, wie er seinen Penis mit den Fingern halten kann, um im Stehen zu pinkeln. Und drinnen? Wurde sich natürlich auf das Töpfchen oder auf die Toilette gesetzt. So, wie sich das eben gehört!