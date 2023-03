"Mama, warum sitzt die Frau im Rollstuhl?"

Alles, was Räder hat, ist pure Faszination für Kids! Aus Rollstuhlperspektive komme ich mit den Kleinen ganz automatisch in Kontakt. Endlich mal wer Tiefergelegtes auf Augenhöhe, endlich mal auch wer auf Rädern. Sie schauen im Gegensatz zu vielen Erwachsenen ungeniert mit großen Augen und können den Blick nicht abwenden. Ich bin für Kleinkinder im Supermarkt ein echter Highlander! Eine große Frau wie Mama in einem extrem coolen, großen Kinderwagen, das macht Eindruck!

Fast ein bisschen neidisch gucken sie, weil mein Wagen größer ist und auch noch von selbst fährt. Sie gucken sich alles genau an, sie zeigen mit dem Finger auf mich und sie fragen Mama fasziniert, was die Frau in dem Ding da macht. Der völlig geflashte Junge aus unserem Haus wünscht sich schon länger sehnlichst auch "so einen". Display, Bordcomputer und Joystick haben ihn überzeugt.