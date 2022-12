Shari & André Dietz: "Menschen sind unterschiedlich – das sollten Kinder so früh wie möglich lernen"

Wie kriegt ihr alles und alle unter einen Hut? Und vergesst dabei nicht euch selbst?

Shari: Bei uns ist alles sehr genau durchgeplant. Wir teilen uns alles sehr gut auf. Und das geht mittlerweile auch super, da wir beide von zu Hause aus arbeiten. André hat mit der Pandemie seinen festen Schauspieljob beendet und wir stemmen das hier zu Hause seitdem zusammen. Es war einfach nicht mehr allein machbar, mit vier Kindern. Jetzt klappt es sehr gut: Einer guckt immer nach denen, die zu Hause bleiben, der andere kümmert sich um die Fahrten zum Schwimmen, Reiten und Tanzen. Durch dieses genaue Aufteilen und Planen schaffen wir uns auch Freiräume. Klar, unsere Ehe fällt auf die Abende. Wir haben aber schon früh bei unseren Kindern kommunziert, dass es wichtig ist, diese Elternzeit zu haben. Damit Mama und Papa sich mal unterhalten und einen Satz zu Ende sprechen können. Das bedeutet auch, dass all unsere Kinder schon mit einem Jahr in ihrem eigenen Zimmer geschlafen haben. Ich habe vier Kinder in fünf Jahren bekommen. Ich konnte mich nicht mit vier Kindern in ihr Bett legen und ich hatte auch keine Kapazitäten, vier Kinder in meinem Bett liegen zu haben. Diesen Struggle kennen sicher einige Eltern mit vielen Kindern.

André: Man muss aber auch sagen. Zu unseren Hobbys kommen wir aktuell nicht. Ich schaffe es nicht mal, Sport zu machen. Wir sind schließlich auch selbstständig. Meine kreative Phase fällt dann oft auch auf die Abend- oder Nachtstunden. Aber wir versuchen uns auch immer Inseln zu schaffen. Wir waren zum Beispiel kürzlich zusammen in Hamburg. Es war zwar ursprünglich ein Arbeitstermin, aber wir haben die Zeit auch genutzt, um gemeinsam Party zu machen. Das erste Mal seit etwa zwei Jahren. Aber ja, unsere Auszeiten kommen im Familienalltag manchmal zu kurz.

Shari: Man muss dazu aber auch sagen, dass wir uns beide Jobs ausgesucht haben, die uns wahnsinnig viel Spaß machen. Damit fühle ich mich sehr priviligiert. Die Zeit, die wir also mit Arbeiten verbringen, ist auch Quality Time. Ich bin so froh, wenn die Kinder in der Betreuung sind und ich das machen darf. Irgendwann hatte ich mal den Plan nur Mutter zu sein und dann kam mein Influencer-Job. Ich habe gemerkt: Es gibt tatsächlich Jobs, die Spaß machen! Das ist dann auch eine Art Auszeit für mich.

Und du kannst den Influencer-Job sogar mit deinen Kindern bzw. deiner Familie verbinden?

Shari: Ja, genau. Das ist manchmal auch eine Gratwanderung, weil ich natürlich viel preisgebe. Aber bisher sind wir sehr happy damit.

Es heißt ja so schön: "It needs a village to raise kids" – habt ihr Unterstützung von Großeltern, Babysittern ... ? Wie sieht euer Netzwerk aus?

Shari: Wir haben die Diagnose "Angelman-Syndrom" bei Mari erhalten, da hatten wir schon drei Kinder. Als ich dann mit dem vierten schwanger wurde, Mari immer noch nicht gelaufen ist und ich sie noch viel tragen musste, haben wir uns dazu entschieden, eine Haushälterin für fünf Tage die Woche einzustellen. Und wir haben das Glück, mega coole Freunde zu haben und Familie, die uns unterstützt, wenn es drauf ankommt.

Stress am Morgen. Keiner will los. Wie kriegt ihr eure Kinder dazu, etwas zu machen, worauf sie eigentlich keine Lust haben?

Shari: Ich glaube, das Allerwichtigste ist – und das gelingt auch uns nicht immer: Man muss sich Zeit nehmen! Du willst um 8:30 Uhr bei der Kita sein. Es ist aber schon 8:15 Uhr. Dann läuft es schief. Die Kinder checken sofort, wenn es stressig wird.

André: Und: Struktur! Die Abläufe bei uns sind jeden Morgen genau gleich. Und dann ist es cool. Es wird nicht groß über das Schulbrot verhandelt. Alle ziehen sich schon alleine an. Aber wehe, wir sind zehn Minuten zu spät aufgestanden ...

Shari: ...so wie heute. (lacht)

Und wie lange braucht ihr dann morgens?

André: Genau eine Dreiviertelstunde. Dann sind alle um 8 Uhr aus dem Haus.

Für alle Kita-Eltern, erzählt doch mal, was sich ändert, wenn die Kinder zur Schule kommen?

Shari: Also erstmal denkt man ja: 'Oh Gott, so früh aufstehen!' Aber es ist viel getakter und somit gibt es auch weniger Diskussionen. Alles fängt viel früher an, so ist aber auch um 8 Uhr Ruhe im Haus. Dann kannst du Vollgas geben. Außerdem, als würde ein Schalter umgelegt werden, sind die Kinder mit Beginn der Grundschule viel selbständiger: ziehen sich selbst an, gehen allein in die Schule, verabreden sich eigenständig ... Du musst keine Verabredungen mehr machen und daneben sitzen – und noch die Mutter mitentertainen.

Und gab es auch mal Wehmut: Unsere Babys werden groß?

Shari: Ja, das haben wohl alle Eltern ...

André: ... aber eigentlich hatten wir das nur bei unserem Sohn. Wir haben ja quasi den "kurzen Brief zum langen Abschied". Wir haben jetzt immer noch ein Kita-Kind und freuen uns dann auch, wenn sie größer wird und der Abschnitt zu Ende geht. Richtig richtig cool wurde es mit der Grundschule bei Mari. Wir waren plötzlich, ich sage es mal krass, nicht mehr die Eltern von dem behinderten Kind. Denn jetzt ist sie auf einer Förderschule. Da haben alle etwas Besonderes. Und Mari wird dort gefördert. Da sind Leute, die haben darauf richtig Bock. Und da Inklusion nicht funktioniert, vor allem in Kindergärten, war diese frühe Zeit für uns mit Mari im Kindergarten nicht so cool. Für echte Inklusion braucht man die Ressourcen, die Räumlichkeiten, das Personal, die Ausbildung ...