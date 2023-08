Wenn Kinder plötzlich Schimpfwörter entdecken: "Kacka-Arschi-Pups-Pirat!"

Wenn Kinder das Wort "Scheiße" für sich entdecken ...

"Scheiße!", brülle ich ein erstes Mal, halb vor Schmerz, halb vor Schreck. Und "Scheiße!", flüstere ich ein zweites Mal, als ich aufblicke und in zwei kleine, wache Augen schaue, die das Dilemma ganz genau beobachtet haben. Zu spät. Die dazugehörigen Ohren waren zu 100 Prozent auf Empfang gestellt. Und es geht los: "Scheiße, scheiße, Mama scheiße, scheiße, scheiße!", singt mein Sohn, während er sich um sich selbst dreht wie ein kleiner Fluch-Kreisel. Schnell drücke ich Schwiegermama weg und probiere es mit Rechtfertigungen: "Mama ist hingeknallt, nur deshalb hat sie 'Scheiße' gesagt. Man darf 'Scheiße' nicht sagen, das ist ein böses Wort!". Ich merke zu spät, dass es die Sache nicht besser macht, wenn ich das "böse Wort" ständig wiederhole. "Mama hinge-naaaallt, scheiße, scheiße!", berichtet Tom selbst Stunden später noch seinem Vater.

Der Reiz der "bösen Wörter" ist die Reaktion von Mama und Papa

Das ist der ganz große Nachteil am sonst so großartigen Sprechenlernen: Die Kleinen saugen nicht nur die "guten" Wörter in sich auf wie ein Schwamm, sondern einfach alles, was sie hören. Und weil es stets viel Applaus gibt, wenn man brav "Yoda", "Bauarbeiter", oder "Oma Wiesbaden" nachplappert, wird eben auch jedes andere Wort nachgesprochen. Erst recht, wenn es dafür so viel Aufmerksamkeit gibt wie bei "Scheiße". Und genau da liegt der eigentliche Reiz der "bösen Wörter": Nicht deren Bedeutung, sondern die Reaktion darauf ist das Aufregende. Mama wird nervös, Papa schimpft, Oma und Opa auch – und zwar mit Mama, denn die ist ja schließlich Schuld, dass die arme kleine Kinderseele nun mit Schmutzwörten verunreinigt ist.

Kindergarten: die reine Schimpfwort-Tauschbörse

"Na gut", beruhige ich mich, "es war ja nur das EINE EINZIGE Wort. Ab jetzt habe ich mich besser im Griff." Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann. Denn in der Kita (oder ganz einfach überall da, wo Kinder aufeinander treffen), werden sie fleißig ausgetauscht, diese EINZIGEN Wörter, die Mama oder Papa rausgerutscht sind, von großen Geschwistern ganz zu schweigen. Und schneller, als man sich auf die Zunge beißen kann, rennt der Meter auf zwei Beinen durch die Wohnung und brüllt "Kacka-Arschi-Pups-Pirat".

Wie sollten Eltern auf Schimpfwörter reagieren?

"Wenn Ihr Kind solche Worte nur beiläufig vor sich hin brabbelt, ignorieren Sie es am besten einfach", empfiehlt Erzieherin Delaram Gholizadeh, "sonst wecken Sie nur das Interesse an dem Gesagten – und bringen Ihr Kind erst darauf, dass diese Wörter spannend sein könnten." Erfolgt hingegen gar keine Reaktion, verlieren die Kleinen im besten Fall das Interesse an den neu erlernten Vokabeln. Vor einer Sache warnt die Erzieherin besonders: "So unfreiwillig komisch ein schimpfender Dreijähriger auch sein kann: Verkneifen Sie sich jedes Lachen oder Kichern – denn damit feuern Sie die kleinen Flucher erst recht an!"