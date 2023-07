Umstrittene Erziehung: Soll man Kinder wirklich alles alleine entscheiden lassen?

Bei uns war das alles anders!

Es ärgert mich, dass ich mich gerade selbst bei dem nervigen "Früher hätte es sowas nicht gegeben"-Gedanken erwische. Aber er stimmt: Meine Eltern hätten mit mir niemals darüber diskutiert, ob ich im Winter die Sandalen anziehen kann (auch nicht wenn ich die ganz superdicken Socken drunter ziehe und hoch und heilig verspreche, nicht in Pfützen zu treten). Und ganz bestimmt hätten sie mich niemals gefragt, ob ICH finde, dass ich in die Schule gehen kann. Das entschied allein das Fieberthermometer – und der gesunde Menschenverstand meiner Mutter. Und wenn IHR Nein einmal ausgesprochen war, dann blieb es auch ein Nein, das nicht hinterfragt wurde. Warum nur traue ich mich das nicht? Habe ich so große Angst, der Bumann zu sein, weil ich dann auch diejenige bin, die das Playdate verbietet? Und gehört das zum Elternsein nicht irgendwie dazu?

So anstrengend wie der Alltag eines Managers

In dem genannten Interview wird unserer Eltern-Generation übrigens vorgeworfen, dass wir unseren Kindern mit den vielen Optionen einen Alltag aufbürden, der für sie sinngemäß so anstrengend sei wie der Arbeitstag eines Managers. Jede Entscheidung kann eine falsche sein und bringt für einen kleinen Menschen viel mehr Verantwortung mit sich, als wir uns vorstellen können. Oft sei es deshalb für die Kinder schöner und einfacher, wenn wir Eltern ihnen Entscheidungen auch mal abnehmen – und uns trauen, diese durchzusetzen.

Als ich das lese, muss ich mich an einen der schönsten Arbeitstage meines Lebens zurückerinnern: Ich war angestellt in einer großen Werbeagentur, hatte normalerweise permanent mit Kunden, Kollegen und Pressevertretern zu tun, musste manche Entscheidungen mehrstufig abstimmen und andere wiederum sekundenschnell allein auf mich nehmen. Doch an diesem einen Tag sollte ich aushelfen in einer Papierfabrik: Ein Fehldruck, den ich mit verantwortet hatte, musste neu konfektioniert werden. Und weil schon genug finanzieller Schaden angerichtet war, sollte ich selber anpacken. Das Ganze war als Lektion, als Strafarbeit gedacht. Doch es entpuppte sich als entspannte Auszeit: Den ganzen Tag lang wurde mir vorgegeben, was mein nächstes To-Do war – und ich hatte nichts weiter zu tun, als das Gesagte auszuführen. Nein, mein Leben lang wollte ich nicht DinA5-Beilagen in DinA4-Magazine stecken oder Kartons nach Nummern sortieren. Aber für den Moment fühlte es sich einfach herrlich entspannt an, den Kopf auszuschalten – und anderen das Entscheiden überlassen zu dürfen.