Parentifizierung: Schade ich damit meinem Kind?

Noch mehr Gründe, weshalb Eltern ihre Kinder parentifizieren

In den allermeisten Fällen läuft Parentifizierung unbewusst ab. Eltern wollen ihre Kinder ja nicht als Ersatzpartner einsetzen oder ihnen zu viel Last übertragen. Es kann auch sein, dass wir es selbst von unseren Eltern nicht anders gelernt haben und dieses Muster nun an unsere Kinder weitergeben. Wenn unsere Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt wurden, erwarten wir nun möglicherweise von unseren eigenen Kindern, dass sie sie für uns stillen. Wir tragen aufgrund unbefriedigter Bedürfnisse in unserer Kindheit eine Leere in uns, die tatsächlich aber kein anderer Mensch füllen kann – schon gar nicht unsere Kinder.

Parentifizierung kann auch so aussehen, dass Eltern ihre Kinder immer gewähren lassen, ihnen nichts verbieten. "Doch Kinder brauchen Halt, diese vermeintliche Freiheit überfordert sie", erklärt Elisabeth Raffauf. Wenn Kinder zu viele Entscheidungen selbst treffen müssen, spüren sie aufgrund der Überlastung eher Ohnmacht als Macht. Das ist kein gutes Gefühl. Bei diesen Eltern, die ihren Kindern so viel Freiraum geben, steckt mitunter die Angst dahinter, ihr Kind könnte sie nicht mehr lieben, wenn sie ihm nicht alles erlauben. Dabei brauchen Kinder so dringend verlässliche Eltern und eine stabile Basis. Oft sind sie sogar dankbarer für ein klares "Nein" als für ein "Entscheide du".