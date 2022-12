Kindererziehung ab dem späten Nachmittag – wie funktioniert das bloß?

Einkaufen gehen mit sinnvollem Hintergedanken

Da holt man den Nachwuchs von der Kita ab und – schwups! – da war doch noch was. Richtig, der Kühlschrank ist leer. Und die Windelbestände müssen auch noch dringend aufgefüllt werden. Deshalb geht es nicht sofort zum Spielplatz, sondern erst mal in den Supermarkt. Was muss, das muss. Das tut Mama und/oder Papa wahrscheinlich wirklich leid, viel schöner wäre es doch, sofort Quality Time mit dem Liebling zu genießen. Doch euer Gewissen muss nicht schlecht sein! Bleibt da nicht die Erziehung auf der Strecke? Keineswegs. Denn auch während der (scheinbar) langweiligsten Alltagstätigkeiten können wir den Kleinen ein Vorbild sein. Ein paar Beispiele: Der alten Dame das Marmeladenglas aus dem obersten Regal reichen. Dem Papa seinen Lieblingskaffee mitbringen. Nett sein zur Kassiererin. Und vor allem können wir zeigen, was es heißt, geduldig zu sein. Miteinander. Denn nach der Kita kann das Einkaufen mit übermüdetem Kind schnell mal nervig sein und zur Geduldsprobe werden. Und man selbst ist ja schließlich auch früh aufgestanden …

Bewusst (liebevolle) Prioritäten setzen

Die gemeinsame Zeit ist knapp. Deshalb: Setzt Prioritäten und lasst den Haushalt doch noch etwas liegen. Denn im klaren Setzen von Prioritäten könnt ihr euren Kindern vermitteln, was wirklich zählt. Nämlich das Beisammensein. Und, dass Menschen wichtiger sind als jede Äußerlichkeit (wie etwa die dreckigen Teller in der Küche). Fürs Aufräumen ist auch später noch Zeit. Wieso also nicht zuerst gemütlich das Lieblingsbuch lesen oder noch eine rasante Runde mit dem Mini-Trecker drehen?

Zusammen aufräumen ist doch viel schöner

"Hilfst du Mama, die Wäsche zu sortieren?" Ohne unsere kleinen Witzwürmer, die immer alles fix wieder unordentlich machen, geht es selbstverständlich einen Tick schneller. Aber zusammen macht einfach ALLES mehr Spaß. Macht doch ein Spiel draus. Und quatscht dabei eine Runde über euren Tag. Nebenbei lernen eure Kinder, dass der Lieblingsbecher eben abgewaschen werden muss, wenn er am nächsten Tag wieder benutzt werden will. Dass Blumen im Garten jeden Tag Wasser brauchen, um zu wachsen. Und dass runtergefallenes Essen sich nicht von selbst in Luft auflösen kann. Doch viel wichtiger ist folgende Botschaft hinter dem Aufräumen: Du wirst gebraucht! Und auch Hilfsbereitschaft kann man so vermitteln.