Experte ermahnt: "Gebt euren Kids bloß kein High-Five!"

Kinder sollen nicht denken, sie seien uns ebenbürtig

Der Journalist für Elternthemen ist der Ansicht, dass Respekt vor Erwachsenen wichtig für die Entwicklung des Charakters eines Kindes ist. Und das Abklatschen sei absolut nicht mit Respekt vereinbar. "Für Kinder ist es gut, verantwortungsbewusste Erwachsene als Menschen zu sehen, die auf einer höheren Ebene existieren." Dieses Nach-oben-Schauen führe dazu, dass Kinder danach streben, erwachsen zu werden. "Und das scheint heutzutage Mangelware zu sein", so Rosemond. "Das Kind, das einem Erwachsenen ein High Five geben darf, hat die stillschweigende Erlaubnis, mit diesem Erwachsenen wie mit einem Gleichaltrigen zu sprechen. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind danach mit Ihnen spricht, als wären Sie ihm ebenbürtig."

Grenzen setzen: Kinder sollen wissen, wo Schluss ist!

Der "Experte" führt weiter aus, dass Grenzen in Beziehungen für ihr reibungsloses Funktionieren unerlässlich sind. Kinder sollten …

… ihre Eltern (oder andere Erwachsene) nicht mit ihrem Vornamen ansprechen.

… nicht bei ihren Eltern schlafen.

… keinen freien Zugang zum Geld ihrer Eltern haben.

… bestimmte Filme, die ihre Eltern sehen, nicht sehen dürfen.

"Das ist die kurze Liste", sagt Rosemond. "Kinder sollten wissen, wo ihr Platz ist. Je mehr Erwachsene und Kinder sich vermischen, als wären sie gleichberechtigt, desto problematischer werden ihre Beziehungen. Warum sollte ein Kind einem Erwachsenen gehorchen, der ihm ein High Five gibt? Und täuschen Sie sich nicht, die glücklichsten Kinder sind auch die gehorsamsten. Das sagt nicht nur die Forschung, sondern auch der gesunde Menschenverstand."

ACHTUNG: Vergesst den Grinch, verteilt ruhig weiter High Fives!

So, jetzt mal Butter bei die Fische. Oder anders gesagt: Reden wir mal Tacheles! Die Ansichten dieses Journalisten sind doch etwas hart. Und eingestaubt. Ich möchte mein Kind nicht so autoritär erziehen, wie er es empfiehlt. Ich schätze, so ergeht es den meisten Eltern heutzutage. Auch ist die Annahme, dass ein High Five Kinder zu respektlosen Menschen macht, mehr als fragwürdig.

Das Abklatschen gehört für viele Familien da draußen (auf der ganzen Welt) einfach dazu. Und das ist auch okay so, finde ich. Da stimmen vermutlich auch sämtliche Kinderpsychiater zu. Schließlich funktioniert die Geste für viele Kinder und Erwachsene wie ein Lob. Was ist also so schlecht daran? Na ja, immerhin bezeichnet sich der Autor selbst als Grinch. Ist er auch. Und zwar in Person. Erklärt mal eurem Kind, dass ein High Five total schlecht ist. Dass ein paar High Fives aus ihm einen unerzogenen Bengel machen. Ähm, nein. Ich verzichte. Lieber Herr Kollege, wir machen weiter wie gehabt.