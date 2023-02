Wie kann man einem Kind das Elternbett abgewöhnen?

Guter Tag – gute Nacht

Der Schlaf ist immer nur so gut wie der vergangene Tag: Viel Bewegung an der frischen Luft sorgt dafür, dass Kinder am Abend ausgepowert sind und besser einschlafen können. Am besten spricht man mit dem Kind als Teil des Abendrituals gemeinsam die Erlebnisse des Tages durch: Was war schön heute und welche Probleme mussten gemeistert werden? Auf diese Weise kann man die Geschehnisse friedlich abschließen und dem Kind die Angst vor bestimmten Situationen nehmen. Erzählt es nichts von sich aus, kann man von seinem eigenen Tag berichten. Anhand der Schilderungen erfährt der Nachwuchs mehr über den Alltag der Eltern und erkennt, dass es ganz normal ist, sich auch mal zu ärgern und nicht jeden Tag schön zu finden.

Ein vertrauter Schlafplatz

Kinder brauchen ihren gewohnten Schlafplatz, an dem sie, wenn möglich, die ganze Nacht verbringen: Denn die meisten Kinder – und auch Erwachsenen – wachen nachts kurz auf und überprüfen intuitiv, ob die Situation noch genauso ist wie zum Zeitpunkt des Einschlafens. Die nächtliche unbewusste "Sicherheitsprüfung" bezieht sich auf die gesamte Schlafumgebung. Gewöhnt sich ein Kind zu sehr daran, neben einem Elternteil einzuschlummern, hat es Schwierigkeiten, nachts wieder alleine zur Ruhe zu kommen. Ist alles in Ordnung, entwickelt es mit der Zeit eigene Strategien, wieder einzuschlafen: Es nimmt sich zur Beruhigung sein Kuscheltier* oder stellt die Spieluhr* an.

Beim Aufwachen am nächsten Morgen ist alles noch so wie am Vorabend: Diese Gewissheit brauchen Kinder, um sich auf den Schlaf einzulassen. Das Abendritual kann der Trennungsangst vorbeugen. Die immer wiederkehrenden Abläufe zeigen dem Sprössling, dass er keine Furcht vor der Nacht haben muss. Er gewöhnt sich ganz nebenbei an das Schlafen und Aufwachen. Vor dem Schlafengehen sollte man dem Kind noch einmal ganz deutlich zeigen, wie wichtig es einem ist und was es einem bedeutet – schon eine feste Umarmung gibt Geborgenheit und schafft Vertrauen.