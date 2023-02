Konfliktlösung: Wenn nicht mit Strafen drohen, was dann?

Klar kommunizieren, was man will

Dabei wünschen sich Kinder authentische Eltern. Dem dänischen Erziehungsguru Jesper Juul zufolge, müssen Eltern klar sagen, was sie wollen oder nicht wollen und gezielte "Ich-Botschaften" senden. Wenn wir klar kommunizieren, was wir fühlen, was zu tun und was uns wichtig ist, ist die Aufforderung oft von Erfolg gekrönt. "Ich möchte jetzt wirklich los und will nicht ohne dich gehen!" wird besser funktionieren als die Drohung, das Kind alleine zurückzulassen. Kinder haben ein feines Gespür und reagieren lieber auf die ehrliche Tour. Dafür verdienen sie sich dann auch Lob.

Statt Strafen: Verständnis, Gelassenheit und Zuwendung

Therapeutin Katharina Saalfrank, die als Supernanny bei RTL hartnäckige Familienkonflikte gelöst hat, stellt heute die Bindung zu den Eltern in den Fokus ihrer Arbeit. Um radikal sanfte Erziehung geht es auch in ihrem neuen Buch "Kindheit ohne Strafen". Dafür setzt sich Saalfrank ein: keine Bestrafung zuhause, keine Strafarbeiten in der Schule und auch keine "Wenn-dann-Sätze" zur Konfliktlösung. Ihr Rezept für den Erziehungsalltag: Endloses Verständnis und Gelassenheit der Eltern sowie liebevolle Zuwendung und ein wertschätzender Umgang. Kinder fordern durch Trotz bloß ihre Grundbedürfnisse wie Schutz, Anerkennung und Nähe ein.

Konstruktiv handeln: sanfter Umgang mit Gefühlen

Wenn das Kind nicht auf unsere Bitten regiert, wird der Ton immer schärfer. Von "bitte komm von der Fensterbank" bis zu "Wenn du nicht gleich von der Fensterbank runterkommst, gehen wir nicht zu Oma" ist es ein schmaler Grat. Saalfrank bezeichnet "Wenn-dann-Sätze" schlicht als "Nötigung". Hingegen machen konstruktive Handlungsalternativen wie wertschätzende Kommunikation und ein gegenseitig sanfter Umgang mit der Gefühlswelt für die Pädagogin Strafen überflüssig. Wenn eine Situation eskaliert ist, sollte man das Kind fragen: "Wie könnten wir es künftig besser machen, damit wir nicht in Streit geraten?"