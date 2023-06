Meilenstein-FOMO: Wenn Eltern denken, mit ihrem Kind "stimmt was nicht"

Sie sind gefühlt einfach überall, diese kleinen Wunderkinder. Ständig mit den Glanzleistungen des Nachwuchses anderer Leute konfrontiert zu sein, kann Mütter ganz schön unter Druck setzen. Manche Mamas fühlen sich regelrecht deprimiert und frustriert, wenn das eigene Kind nicht so ein Durchstarter ist. Dieses Phänomen hat nun sogar einen Namen: Meilenstein-FOMO.

Meilenstein-FOMO ist ein neues Phänomen

FOMO – Fear of missing out (zu deutsch: Angst, etwas zu verpassen) – ist bereits seit längerem ein geläufiger Begriff. Dahinter verbirgt sich die Furcht, dass das eigene Leben langweiliger und ereignisloser ist als das anderer – oft genährt durch die Flut an Aufnahmen von spektakulären Erlebnissen und Traumreisen bei Social Media. Diese Angst erreicht nun auch Eltern und nimmt dort ganz neue Formen an.