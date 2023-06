Es gilt also schon von Anfang an: Aufmerksamkeit, Zuwendung und Wertschätzung sind das A und O, um die Motivation von Kindern zu stärken. In unserer schnelllebigen Zeit ist es umso wichtiger, dass Eltern sich Zeit nehmen, um sensibel auf ihre Kinder einzugehen.

Eigenmotivation bei Kindern fördern

Besonders wichtig ist es, die intrinsische Motivation – also die Motivation, die ganz natürlich aus dem Kind heraus kommt – zu fördern. Das bedeutet, dass ein Kind aus eigenem Antrieb Lust haben sollte, ein Bild zu malen oder klettern zu lernen – und nicht, weil es damit ein Ziel erreichen will, zum Beispiel gelobt zu werden.

Die Eigenmotivation hat einen deutlich besseren Einfluss auf die soziale und emotionale Entwicklung eines Kindes. Es fühlt sich dadurch kompetenter, ausgeglichener und lernt, besser mit Rückschlägen umzugehen. Wenn wir Kinder bestärken, von innen heraus zu handeln, lernen sie ihre Stärken und Vorlieben auf spielerische Weise kennen.