Alle Gefühle sind erlaubt

Verständlich, doch es gibt ein Problem: Diese Sätze klingen, als ob Weinen nicht okay wäre. Doch selbstverständlich sind auch sogenannte negative Gefühle wie Trauer, Frust, Wut oder Angst erlaubt! Auch wenn wir nicht immer nachvollziehen können, warum unser Kind weint (oder den Grund für nichtig halten), wird unser Kind gerade von einer starken Gefühlswelle überschwemmt. Und die dürfen wir begleiten.

Wir haben für euch ein paar passende Sätze zusammengestellt, mit denen ihr signalisiert, dass es okay ist, auch traurig zu sein (oder wütend, ängstlich, überfordert, …). In vielen Fällen benennt ihr auch das jeweilige Gefühl. Mit der Zeit wird euer Kind immer besser verstehen, was es gerade fühlt. Und das ist ein enorm wichtiger Schritt in Richtung Selbstregulation! Euer Kind lernt, seine Gefühle anzuerkennen und mit ihnen umzugehen.