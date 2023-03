7 Wege, wie ihr euer Baby liebevoll trösten könnt

6. Tür offen lassen

Säuglinge brauchen Hintergrund-Geräusche, die ihnen signalisieren: Meine Familie ist da; alles geht seinen gewohnten Gang. Auch zum Einschlafen können Hintergrundgeräusche wie das sogenannte weiße Rauschen prima helfen.

7. Schlaflieder singen

Kinder in süße Träume zu singen hat eine lange Tradition. Die ruhigen Weisen erleichtern ihnen das Einschlummern (und wirken auch auf den singenden Erwachsenen entspannend). Außerdem erkennen schon Neugeborene die Stimme der Eltern; ihr Klang ist ihnen von der Schwangerschaft her vertraut und wirkt beruhigend. Gern lassen sich Babys auch an eine Spieluhr gewöhnen: Wenn sie ihre Melodie hören, ist die Welt wieder in Ordnung.