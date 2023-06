"Wer ein Kind bekommen will, sollte erstmal psychologisch abgeklärt werden."

Klingt erstmal logisch. Wir legen schließlich für alles Mögliche Prüfungen ab – angefangen beim Fahrradführerschein in der Grundschule. Ergibt ja auch Sinn: Wer die Verkehrsregeln nicht beherrscht, ist quasi eine wandelnde Gefahrenquelle für sich selbst und andere. Gilt das weitergedacht auch fürs Elternsein – hier halt auf psychologischer Ebene?

Viel Meinung, wenig Ahnung?

Im Geburtsvorbereitungskurs werden wir darauf vorbereitet, wie wir das Kind auf die Welt bringen. Die Hebamme erklärt uns das richtige Baby-Handling. Aber danach? Sind Eltern ziemlich auf sich allein gestellt – und fangen an zu googeln. Heutzutage haben wir nicht nur Zugang zu zig Ratgebern, Blogs, Podcasts rund ums Thema Erziehung, man entkommt ihnen sogar quasi gar nicht. Auch aus dem Umfeld werden wir mit Meinungen dazu bombardiert, was wir als Eltern tun und lassen sollten, welche Reaktion gut/falsch/katastrophal ist. Aber wie verlässlich ist das, was wir da hören und lesen? Wenn wir zu einem Thema auf widersprüchliche Aussagen stoßen, welcher vertrauen wir dann? Sollten wir auf unser Bauchgefühl hören, oder sind wir dann sowieso verloren?

Dank Internet haben Eltern heutzutage Zugang zu viel mehr Informationen als alle Generationen zuvor. Doch durch diese Informationshäppchen, dieses Inselwissen fühlen sich viele Eltern verunsichert. Brauchen wir also fundiertes Knowhow, einen gleichen Wissensstand für alle Eltern, an dem wir uns orientieren können?

Was ein Elternführerschein bringen könnte

Michael Nast findet: "Alles beginnt mit den Eltern. Wenn Eltern ihre inneren Konflikte nicht aufarbeiten, geben sie sie an ihre Kinder weiter. Vielen Eltern ist ja auch gar nicht klar, welche Verletzungen sie ihren Kindern mit bestimmten Verhaltensweisen zufügen. Aber das sollte man schon sehen können, wenn man die Verantwortung für einen anderen Menschen übernimmt."

Sein Vorschlag: "Der Staat könnte zum Beispiel psychologische Kurse über Kindererziehung anbieten. Der erfolgreiche Abschluss könnte mit einer Verdopplung des Kindergeldes verbunden sein. Kinder bilden irgendwann unsere Gesellschaft. Wer sie vernachlässigt, vernachlässigt auch unsere gesellschaftliche Zukunft."