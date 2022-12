8 Fehler, die Unselbstständigkeit bei Kids fördern

1. Jedes (noch so kleine) Wagnis unterbinden

Eltern, die jedes Wagnis, das ihr Kind eingehen möchte, unterbinden, sollten einmal darüber nachdenken, was sie da genau tun. Denn ist es nicht so, dass das Risiko des Scheiterns oder das Wagnis der Höhe zu den ersten Entscheidungen im Leben eines kleinen Kindes gehören? Diese sollten wir sie treffen lassen. Im Falle des Falles sind wir ja zur Stelle. Natürlich. Unterscheidet bewusst zwischen Risiken, welche euer Kind bewusst eingeht und Gefahren, die es in seinem Alter noch nicht richtig einschätzen kann.

2. Eine reizarme Umgebung schaffen

In den Regalen: alles aufgeräumt, akkurat geordnet. Auf den Tischen: nichts zu sehen. Zumindest nichts, was zerbrechen könnte. Ist das wirklich gut? Klar, gerade im Baby- und Kleinkindalter sollte das Zuhause kindersicher gemacht werden. Aber heißt das auch wirklich, ALLES in den Keller zu schieben, was zum Risiko werden kann? So hab ich es anfangs auch gehandhabt. Was nicht da ist, kann auch nicht gefährlich werden. Aber: Bei uns ist schnell vieles wieder eingezogen. Zum Beispiel ein paar kleine Deko-Vasen auf einem Beistelltisch im Wohnzimmer. Mein Kleiner weiß, dass die tabu sind. Aber mal ganz abgesehen davon: Kinder brauchen ein gewisses Maß an Unordnung! Verschiedene Farben, Geräusche, Haptiken – all das fördert ihre Neugier und ihren Spieltrieb.

3. Immer nur ablenken statt trösten

"Schau mal, ein Eichhörnchen – wie süüüß!" Ja, ich gebe es zu, die Strategie der Ablenkung funktioniert in den allermeisten Fällen wirklich am besten. Förderlich ist sie aber nicht unbedingt. Lieber richtig trösten, sich mit dem Erlebten auseinandersetzen und die Gefühle verstehen. Sich einfühlen. Einfach da sein. Tröstet man sein Kind, so zeigt es ihm, dass seine Emotionen von einem wahrgenommen werden. Das ist viel besser, als mit Smarties oder anderem Zeug vom Schmerz abzulenken …

