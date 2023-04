Wie man Kindern den Tod eines Haustieres erklärt

Das Kind in den Arm nehmen und die Tränen erlauben

Soll er Linus ablenken?

Den Jungen bitten, sich zusammenzureißen?

Hätte er besser ein Geheimnis aus Lunas Verschwinden gemacht?

Ist es hilfreich, bald nach einem neuen Hund zu suchen, damit das Kind schneller über den Schmerz hinwegkommt?



All diese Fragen schwirren in seinem Kopf herum, und es sind schwierige Fragen. Bevor Linus‘ Vater länger darüber nachdenkt, reagiert er erst einmal instinktiv – und macht dabei alles richtig: Er nimmt den Sohn in den Arm, lässt ihn weinen. Erklärt, dass ihm der Abschied von Luna auch schwer gefallen sei. Er zeigt damit, dass er die Trauer des Sohnes ernst nimmt. Er schlägt Linus vor, ein Bild von Luna zu malen und das auf den Luna-Gedächtnis-Tisch zu stellen. Den hat Linus selbst eingerichtet – mit dem, was an den Dackel erinnert: Fotos, Fressnapf und Hundeleine.

Selbstgewählte Rituale helfen Kindern, alles zu begreifen

Solche Rituale helfen, den Tod zu begreifen. Experten raten sogar dazu, dass die Kinder Briefe schreiben, Bilder malen, traurige Lieder singen, kindgerechte Bücher übers Sterben angucken oder lesen, sich Erinnerungs-Ecken einrichten, ein Grab besuchen oder eine Kerze zum Gedenken anzünden. Wenn die Eltern das Kind dabei unterstützen, zeigen sie ihm, dass auch sie trauern. So stärken sie die Kleinen und ihre Stärke, Emotionen zuzulassen und zu zeigen.

Auch der ehrliche Umgang mit dem Thema Tod ist für Kinder in Linus‘ Alter wichtig. Scheinbar tröstende Versprechen wie "Luna ist nur auf eine große Reise gegangen" wecken falsche Hoffnungen. Das Kind wartet dann darauf, dass der Hund zurückkommt. Oder es entwickelt Schuldgefühle ("Wenn ich mich besser gekümmert hätte, wäre Luna nicht verreist").