U-Boot-Eltern: Gefahr für Lehrer und Schüler

In seinem Buch "'Diese Note akzeptieren wir nicht': Welche Rechte Eltern in der Schule haben. Die beste Hilfe bei heiklen Schulrechtsfragen" (12,99 Euro, über Amazon.de) klärt Thomas Böhm über Elternrechte auf. Und stellt vor allem klar, dass Elternrechte in erster Linie Elternpflichten sind.