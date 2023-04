Wer vererbt eigentlich die Intelligenz ans Kind – Mutter oder Vater?

Die Intelligenz des Kindes: Allein Sache der Mutter(gene)?

Die Psychologin Jennifer Delgado Suárez gibt auf ihrem Blog "Psychology Spot" Einblick in die Thematik. Sie erklärt, dass die "konditionierten Gene" für unsere Intelligenz verantwortlich sind. Diese Gene können zwar von Mann UND Frau weitergegeben werden, doch das Intelligenz-Gen lässt sich nur über das X-Chromosom vererben. Ähm, und davon haben Frauen einfach mehr (genau eines mehr) als Männer. Demnach sei die Chance, dass das Kind die Intelligenz von seiner Mutter vererbt bekommen hat, doppelt so hoch. Eine weitere These besagt, dass mit Intelligenz verbundene Gene allein im X-Chromosom nachweisbar seien.

Ein Team aus chinesischen Forschern nahm bereits 2014 an, dass sich die Gene, die mit Intelligenz verbunden werden, besonders auf dem X-Chromosom anhäufen. Warum? Weil auf eben diesem X-Chromosom auch extrem viele Gene liegen, die bei geistiger Behinderung nachweisbar sind (in entsprechenden Varianten). Sie fanden außerdem heraus, dass auf dem X-Chromosom rund 16 Prozent der IQ-beeinflussenden Gene zu finden sind, trotz dessen, dass es nur 3,4 Prozent der menschlichen Gene enthalte.

Ja, lange Zeit dachte man tatsächlich, dass es nur die Mutter ist, die ihre "schlauen Zellen" ans Kind weitergibt. Doch eine US-Studie kam da auf eine andere Fährte …