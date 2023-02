ADHS bei Mädchen: Nicht mit Jungen vergleichbar

Trotz aller Bemühungen keine Anerkennung

So erging es der Bloggerin Liza von Flodder, die ihre ADHS-Diagnose erst im Erwachsenenalter bekam. Wenn sie auf ihre Kindheit zurückblickt, schwingt Frustration mit. "Ich war die typische Träumerliese", sagt die 31-Jährige, die heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Hamburg lebt. "Ich habe mich enorm angestrengt und trotzdem kam ich nicht zum selben Ergebnis wie meine Mitschüler. Entweder weil ich die Aufgaben anders verstand oder meine Konzentration schnell nachließ. Es ist extrem frustrierend, wenn du alles gibst, viel lernst, dir sicher bist, dass du alle Fragen richtig beantwortet hast – und eine Woche später die rote Vier minus zurückbekommst. Und das war in den allermeisten Fällen so. Das führt dazu, dass andere den Glauben an dich verlieren. Sie denken du seist dumm oder faul, und irgendwann denkst du das von dir selbst."

Hätte Liza schon damals gewusst, dass sie ADHS hat, dann hätte sie sich den Kampf gegen Windmühlen sparen können. Hätten ihre Erzieher, ihre Lehrkräfte es nur erkannt. Dann hätte sie gewusst, dass ihr Tun kein Scheitern ist, sondern schlichtweg ihr bestmöglicher Versuch.

Auch außerhalb des Unterrichts hat das Mädchen Schwierigkeiten. Ihre Gedanken sind irgendwie anders als die der anderen Kinder. "Ich habe oft nach der Schule bei meiner Mutter geweint, weil ich die anderen Kinder einfach nicht verstanden habe." Sie eckt bei ihren Altersgenossen immer wieder an, wird zur Außenseiterin und macht Mobbingerfahrungen.