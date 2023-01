Woran erkennen Eltern eine ernste Erkrankung?

Dr. Gunhild Kilian-Kornell: Alarmierend ist, wenn das Kind anhaltend schreit, der Bauch hart ist und sich durch eine Massage nicht verändert. Oder wenn das Bauchweh immer wieder auftaucht. Ich empfehle dann, einige Tage ein Bauchwehtagebuch zu führen: Wann bekommt das Kind Beschwerden? An welcher Stelle tut es weh? Sind die Schmerzen dumpf oder stechend? Was hat das Kind an diesem Tag alles gegessen oder getrunken? Gab es viel Aufregung und Unruhe?

Wann müssen Eltern mit ihrem Kleinen sofort zum Arzt?

Dr. Gunhild Kilian-Kornell: Wenn das Kind Fieber hat, aber auch bei heftigem Erbrechen oder starken Durchfällen. Bei kleinen Kindern kann das zu einem gefährlichen Flüssigkeitsverlust führen. Natürlich auch bei starken Bauchschmerzen. Es könnte sich um eine Blinddarmentzündung handeln. Typische Anzeichen, zum Beispiel Schmerzen in der rechten Leistengegend, zeigen sich bei kleinen Kindern nicht immer. Deshalb ist ein entzündeter Blinddarm in den ersten Lebensjahren schwer zu diagnostizieren. Ein Grund mehr, sofort den Arzt aufzusuchen. Ein perforierter Blinddarm ist lebensbedrohend und muss operiert werden.