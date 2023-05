Bindehautentzündung beim Kind: Müssen immer gleich antibiotische Tropfen ran?

Weitere Tipps:

Bei einer akuten Bindehautentzündung solltet ihr euer Kind vor zu grellem Licht schützen, am besten kein TV oder Tablet. Und Sonnenbrille auf! Vor allem wenn ihr im Urlaub seid, am Strand oder in der Sandkiste. Das Kind sollte sich wegen der möglichen Ansteckungsgefahr in dieser Zeit häufiger die Hände waschen. Und auch wenn es schwer fällt: Finger weg! Die Kinder dürfen in dieser Zeit am besten nicht ihre Augen reiben. Bitte achtet in dieser Zeit auch darauf Handtücher regelmäßig zu wechseln und die Bettwäsche heiß zu waschen.