"Ich hasse meinen Körper!" Was eine Therapeutin machte, als ihre Tochter das sagte

Interesse an den Gefühlen unserer Kinder zeigen

Als Eltern sollten wir Ruhe bewahren und echtes Interesse an ihren zeigen, so Kyla. Wir möchten mehr über unsere Kinder und ihre Gefühle erfahren. Also fokussierte sie sich und fragte: "Wie fühlst DU dich denn in Bezug auf die Haare an deinem Körper? Das ist ja das erste Mal, dass du etwas darüber zu mir sagst. Hat dich das schon länger beschäftigt?"

Im folgenden Gespräch habe Kyla viel von ihrer Tochter gelernt. Ihre Tochter sagte, sie fühle sich anders als andere Kinder und frage sich, was (wenn überhaupt etwas) an ihr nicht stimmte. Warum hatte sie etwas, was andere nicht hatten? Gute und gar nicht so leicht zu beantwortende Fragen. Kyla beschreibt in ihrem Artikel weiter, dass ihre Tochter geweint habe und so sehr die Unterstützung, Liebe und ehrlichen Antworten von ihrer Mutter gebraucht habe. Kinder brauchen in solchen Momenten Begleitung und jemanden, der einfach da ist und die aufgewühlten Gefühle begleitet. Was sie nicht bräuchten, sei jemand, der versucht, die Sache "wegzumachen", sie als unwichtig abzutun oder sie ins Lächerliche zu ziehen. Das einzige, was Kylas Tochter in diesem Moment brauchte, war, dass es nur um sie und ihre Gefühle ging. Und als Kyla genau das ermöglichte, entwickelte sich ein Gespräch darüber, wie unterschiedlich Körper sind, wie einzigartig und wie besonders jeder einzelne von ihnen ist. "Es ist okay, dass du dich so fühlst", sagte Kyla außerdem zu ihrer Tochter. Und versprach ihr, dass sie einfach weiterhin darüber sprechen würden und mit der Zeit gemeinsam einen gut durchdachten Plan entwickeln würden, was zu tun sei (wenn überhaupt etwas).

Kinder nicht unterschätzen

"Manchmal vergessen wir als Eltern, wie viel unsere Kinder wissen, fühlen und verstehen", stellt Kyla fest. Auch wenn sie kognitiv noch nicht dieselben Fähigkeiten entwickelt haben, wie wir sie als Erwachsene haben, können sie sich – ihrem Alter angemessen – doch oft schon erstaunlich gut mitteilen. "Es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern Raum zu geben und sie dort abzuholen, wo sie sich in ihrer Entwicklung befinden", so Kyla. "Wenn wir zuhören, lernen wollen, uns ihnen liebevoll und offen zuwenden und ihnen Sicherheit geben, können wir ihnen helfen zu lernen, sich selbst zu helfen."