Insektenstiche bei Kindern: Richtig unterscheiden und behandeln

Bremsenstiche bei Kindern

Bremsen sehen Stubenfliegen recht ähnlich, sie sind aber ein wenig größer und leider auch gefährlicher. Im Frühjahr und Sommer begegnet man ihnen vor allem an Seen oder auf Weiden.

Wie schützt man sich am besten?

Beim Baden und im Uferbereich solltet ihr besonders wachsam sein und euer Kind ggf. mit Anti-Insektenspray einsprühen, das explizit auch gegen Bremsen wirkt. Auch häufiges Duschen bzw. Waschen kann helfen, da Bremsen von Schweißgeruch angezogen werden.

Woran erkennt man einen Bremsenstich?

Sie sind zum Glück nicht so häufig wie Mücken- oder Wespenstiche. Denn Bremsen reißen beim Blutsaugen kleine Löcher in die Haut. Der Stich bzw. Biss ist daher viel schmerzhafter als der von einer Mücke, die einen Saugrüssel benutzt. Häufig zeigen sich an der Einstichstelle dicke Quaddeln, die stark brennen und jucken.

Was hilft?

Kühlung kann Linderung verschaffen, effektiver ist jedoch Hitze. Die Bremse injiziert beim Stechen ein Protein in die Haut, das die Schwellung und den Juckreiz auslöst. Dieses Protein wird ab 40 Grad jedoch unschädlich. Eine Wärmflasche, ein Kirschkernkissen oder ein in heißes Wasser getauchter Teelöffel können also schnell Linderung verschaffen. Ganz wichtig: Euer Kind darf dabei natürlich keine Verbrennungen erleiden. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich einen speziellen Insektenstift besorgen. Die Metallspitze erwärmt sich und wird für wenige Sekunden auf die Einstich- stelle gehalten. So ein Stift hilft übrigens auch bei Stichen von Wespen, Bienen, Mücken und Hornissen. Wenn euer Kind häufig zerstochen wird, kann so ein Stift gute Dienste leisten.

Wann zum Arzt?

Starke Schwellungen, Schockzustände und Atemnot – bei einer allergischen Reaktion auf das Bremsengift kann ein Stich unter Umständen lebensbedrohlich sein. Solltet ihr eines dieser Symptome bei eurem Kind beobachten, bitte sofort den Notarzt alarmieren.