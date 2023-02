„Tut mir leid, wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf“

Von immer mehr Muttis in meinem Umfeld und in der Redaktion höre ich, wie schwer es mittlerweile ist, einen Kinderarzt zu finden – und das schon bei Neugeborenen. Den Kinderarzt zu wechseln, falls man unzufrieden ist: fast unmöglich! Darüber sind sich auch viele Mütter im Netz einig – googelt man "Kinderarzt wechseln" tauchen zahlreiche Beiträge in Foren auf, in denen Eltern verzweifelt davon berichten, dass sie keine neue Praxis für ihre Kleinen finden.