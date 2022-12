12 Medikamentenfehler, die wir (bei Kindern) unbedingt vermeiden sollten

1. Die Dosis muss nach Gewicht und nicht nach Alter bemessen werden

Wie viel ein Kind in welchem Alter wiegt, kann vollkommen unterschiedlich sein. Deshalb ist es unglaublich wichtig, die Dosierung dem Gewicht anzupassen, damit es auch richtig wirkt bzw. damit es nicht überdosiert wird – und somit zu gefährlichen Vergiftungen führen kann.

2. Korrekten Zeitabstand zwischen einzelnen Dosen einhalten

Bitte haltet bei der Dosierung unbedingt die in der Packungsbeilage angegeben Abstände ein. Bei Schmerzmitteln wie Paracetamol oder Ibuprofen kann es bei einer zu schnellen Einnahme ansonsten zu toxischen Überdosierungen kommen. Bei Arzneimitteln wie Antibiotikum kann bei einer zu großen Zeitspanne die komplette Wirkung flöten gehen. Wenn ihr eine Einnahme vergessen habt, nicht einfach autark die doppelte Menge einnehmen, sondern kurz Rücksprache mit dem Kinderarzt halten.

3. Lest den Beipackzettel, wirklich!

Auch wenn ihr denkt, ihr kennt das Medikament doch schon, lest ihn! Beipackzettel können sich ändern. Oder euer Kind ändert sich, ist gewachsen, nimmt plötzlich neue andere Medikamente ein, die Wechselwirkungen auslösen können. Gegebenheiten können sich ändern. Auch der Arzt bzw. die Apothekerin können sich mal vertun. Gibt es also Differenzen zwischen der Dosis, die in der Verpackung angegeben wird und der vom Arzt verschriebenen, scheut euch nicht vorsichtshalber nochmal nachzufragen.

4. Nutzt die richtigen Messutensilien!

Für die Verabreichung von Medikamenten solltet ihr im Idealfall immer die mitgegebenen Messutensilien nutzen. Nur so könnt ihr gefährliche Dosierungsfehler vermeiden. Laut einer US-Studie kommen die übrigens häufiger mit Bechern vor als mit Pipetten, Dosierlöffeln oder Spritzen. Die beste Wahl für Genauigkeit seien demnach orale Spritzen. Noch ungenauer sind Haushaltslöffel, von denen Experten bei der Medikamentgabe gänzlich abraten. Mit ihnen passieren zu häufig Dosierungsfehler, da ihr Fassungs­vermögen zu unterschiedlich ist.

Tipp: Nachts unbedingt das Licht anschalten beim Dosieren, auch wenn die Müdigkeit groß ist. Denn sonst kann im Halbschlaf schnell mal die falsche Menge Fiebersaft in der Pipette hochgezogen werden.

5. Medikamente teilen? Keine gute Idee!

In Zeiten der Medikamentenknappheit (Fiebersaft und Zäpfchen) stellen sich viele Eltern sicherlich die Frage, ob man Zäpfchen teilen darf. Die Antwort lautet: NEIN – Zäpfchen eignen sich nicht zum Teilen! Zum einen lassen sie sich geteilt schwer anwenden, zum anderen könnten sie aber auch kontaminiert werden oder zerbrechen. Außerdem könnte der Wirkstoff so ungleichmäßig verteilt sein. Dieser ist nämlich oft in der Spitze konzentrierter.

Besprecht solche Vorhaben immer mit eurem Kinderarzt. Vielleicht kennt dieser noch andere Medikamente, die ihr stattdessen verabreichen könnt.

Auf gut Glück der kleinen Schwester mit Ohrenschmerzen auch einen Schwups von dem Antibiotikum des an einer Mittelohrentzündung erkrankten Bruders geben? Auch das ist nicht empfehlenswert! Denn so eine Wohnzimmer-Diagnose kann schnell mal nach hinten losgehen, wenn Kind 1 nämlich eigentlich gar keine bakteriell bedingte Mittelohrentzündung hat wie Kind Nr. 2. Damit erhöht sich schnell mal das Risiko einer Antibiotikaresistenz.

6. Antibiotikum unbedingt immer bis zum letzten Tag einnehmen

Der Arzt wird euch eine genaue Angabe mitgeben, wie lange das Antibiotikum eingenommen werden muss. Bitte setzt es nicht vorher ab, weil die Symptome ja schon verflogen sind. Oder weil das Kind sich gegen die Einnahme sträubt. Denn ansonsten könnten Bakterien zurückbleiben, wieder aufleben und sogar resistent werden. Dann muss erneut ein Antibiotikum her – ein anderes, das ggf. schwerwiegendere Nebenwirkungen hat.