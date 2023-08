Der richtige Mückenschutz für Babys und Kleinkinder

Praktische Tipps für Mückenschutz bei Babys

Um Babys und Kinder effektiv vor Insekten zu schützen, sollte man die Brummer am besten gar nicht erst in die Wohnung lassen. Im Sommer, auf dem Land und in mückenreichen Gebieten solltest du Insektenschutzgitter an Türen nach draußen und Fenstern anbringen. Das Schlafzimmer zudem deutlich kühler halten, da Mücken ungern ins Kalte fliegen. Auch Lichtquellen und Duftstoffe ziehen Mücken an, daher im Schlafbereich besser darauf verzichten. Draußen sollten Kinder die Nähe zu Blumenbeeten, Regen- und Abfalltonnen sowie stehenden Gewässern meiden.

Für unterwegs bietet ein Moskitonetz (siehe unten) für Kinderwagen, Buggy, Babyschale, Autositz und Babybett Schutz gegen Blutsauger. Unser Tipp: Auf Imprägnierung verzichten, da Kinder Netze gerne auch mal anlecken und sich so Chemikalien lösen können.

Die richtige Kleidung gegen Insekten

Auch mit der richtigen Babykleidung können Insektenstiche vermieden werden. Zieht eurem Kind an heißen Tagen am besten luftige und helle statt gemusterte Kleidung an. Lange Ärmel und Beine schützen zudem vor dem Angriff von Mücken und Zecken. Ideal sind weite Oversize-Schnitte, Chino- und Pumphosen. Helle Socken und geschlossene Schuhe bieten den kleinen Füßchen Schutz vor dem Piks. Ein locker sitzender Hut schützt Kopf und Gesicht vor Sonne und Mücken. Imprägnierte Kleidung solltet ihr lieber meiden, da Chemikalien in Babys Mund gelangen könnten.

Gesundheitsgefährdend: Mückenschutz-Mittel bei Babys und Kleinkindern

Insektenschutzmittel, die ihr selbst zum Einreiben verwendet, können der Gesundheit eures Babys schaden. Sogenannte Repellentien (von Englisch: repellent = abstoßend) sind Wirkstoffe, die Insekten durch Duftstoffe abschrecken und das Stechrisiko zu 75 Prozent senken. Während die Haut von Erwachsenen Repellentien gut vertragen kann, können schädliche Inhaltsstoffe leicht über die dünne Babyhaut in deren Organismus gelangen. Eine Reizung der Schleimhäute und allergische Reaktionen sind möglich. Da Babys häufig ihre Finger, Hände, Arme und Füße anlecken, ist Vorsicht geboten.

Ab wann sind welche Repellentien-Wirkstoffe geeignet?

Der sogar bei Moskitostichen wirksame Inhaltsstoff DEET (Diethyltoluamid) ist bei der Verwendung für Kinder umstritten. Teils wird er bereits ab drei Jahren, teils erst ab einem Alter von acht Jahren empfohlen.

Als weniger gesundheitsschädlich gilt der Inhaltsstoff Icaridin, der zum sicheren Mücken- und Zeckenschutz bei Kindern ab zwei Jahren verwendet werden darf (z. B. in Autan oder Anti-Brumm-Präparaten).

Für Kinder am besten verträglich ist der Wirkstoff IR 3535 (EBAPP = Ethyl-Butylacetylaminopropional), der laut Hersteller bei Babys ab zwei Monaten benutzt werden darf und ab einem Jahr empfohlen wird. Er wirkt deutlich kürzer gegen Mücken, Zecken und Wespen, ist aber dafür auch weniger schädlich.