Giftig und bedroht

Es gibt in Europa wohl etwa 20 verschiedene Arten des Ölkäfers, der schwarzblaue ist die bei uns am häufigsten vorkommende Art. Die Käfer schlüpfen zwischen März und Mai und sind dann besonders für Naturfreunde sehr spannend. Denn das Auftauchen des Ölkäfers deutet auf einen wildbienenfreundlichen Garten hin. Warum das so ist? Seine Larven krabbeln auf Blüten und warten dort auf Wildbienen, an deren Pelz sie sich dann festklammern, damit die Wildbienen sie in ihre Nester transportieren. Hier ernähren sich die Ölkäfer-Larven von Bieneneiern und vom Pollenvorrat, bevor sie dann nach dem Winter schlüpfen. Obwohl er sich an sich gut vermehren kann, steht der Schwarzblaue Ölkäfer in Deutschland inzwischen auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere, was hauptsächlich am Verlust seines Lebensraumes liegt. Für das Jahr 2020 wurde er sogar zum Insekt des Jahres gekürt.