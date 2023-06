Hilfe, Oma raucht: Sind Babys und Kinder dadurch in Gefahr?

"Ich bin doch extra rausgegangen!"

"Oma war mal eben an der frischen Luft!", sagte sie, zwinkerte mir zu und streckte die Finger nach der Wange meines Säuglings aus. STOPP, rief alles in mir. W.I.D.E.R.L.I.C.H. Ich habe meine Schwiegermutter wirklich lieb und gern. Aber bei diesem Punkt – das weiß sie auch – werden wir uns einfach niemals einig sein. Rauchen in der Anwesenheit eines Babys. Auch das von mir eingeforderte Händewaschen hilft da eigentlich kaum etwas. Und das Kaugummikauen, das sie von sich aus angefangen hat, auch nicht. "Ähm, ja. Leider riechst du trotzdem nach einer verqualmten Kiez-Kneipe!" Sorry! Immer wieder beteuert sie, sie würde nicht mehr drinnen rauchen, nur noch draußen. Doch auch wenn das stimmen sollte, so hängt der ganze Schmotz dennoch in jeder Klamotte, in jedem Möbelstütz, in jeder Ecke ihres Hauses. Ich muss gestehen: Mit einem Neugeborenen wollte ich den Besuch bei der rauchenden Oma eigentlich immer lieber ausfallen lassen. Oder sie zu uns kommen lassen. Auf Dauer war das aber natürlich nichts. Dennoch machte ich mir so meine Gedanken. Und das tue ich noch heute. Deshalb habe ich einen Experten zu diesem brisanten Thema befragt, welches die Gemüter auf beiden Seiten) ziemlich erhitzen kann. Herbert Renz-Polster ist ein deutscher Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor (z. B. "Kinder verstehen"). Was sagen Sie dazu?

Warum ist Zigarettenrauch für Babys und Kinder so gefährlich?

"Zigarettenrauch enthält Stoffe, die die Funktion von Nervenzellen hemmen, auch die Hirndurchblutung kann beeinträchtigt sein. Das schlägt bei einem rasch wachsenden Gehirn natürlich stärker zu Buche als bei einem ausgewachsenen Gehirn. Zudem reizt Zigarettenrauch die Schleimhaut der Atemwege und kann sie so empfindlicher machen – auch für eine Entwicklung von Bronchitis und Asthma", sagt Herbert Renz-Polster.

Allerdings ist hier alles auch eine Frage der Dosis: Am einschneidendsten sei natürlich die Exposition im Mutterleib, weil hier das werdende Gehirn tatsächlich "mitraucht". Auch dauerhafte Exposition nach der Geburt ist natürlich schlimmer, als wenn ein Kind ab und zu Zigarettenrauch ausgesetzt ist: "Das stecken die allermeisten ganz gut und ohne bleibende Schäden weg, es sei denn, sie hatten schon empfindliche Bronchien – wie zum Beispiel Asthma-Kinder."

Passivrauchen bei Kindern: Was kann das im schlimmsten Fall bewirken?

Vor der Geburt: Muss das ungeborene Kind in der Schwangerschaft mitrauchen, so kann es im schlimmsten Fall zu einer Frühgeburt kommen. "Weil Nikotin auch die Durchblutung der Plazenta negativ beeinflusst. Das Kind kann aber auch zu klein geboren werden. Am Gehirn lassen sich auch Veränderungen zeigen, etwa in der Steuerung des autonomen Nervensystems – das ist der vermutete Grund, warum Babys von Raucherinnen auch ein höheres Risiko für den plötzlichen Kindstod haben", so der Kinderarzt. Doch auch andere Funktionen können beeinträchtigt sein: etwa das Planen, Denken oder die Gefühlskontrolle (exekutive Funktionen). Deshalb bestehe auch ein höheres Risiko für die Entwicklung von ADHS.

Nach der Geburt: "Bei dauerhafter Exposition sind weiterhin negative Folgen auf das Gehirnwachstum zu gewärtigen. Das Gehirn verdreifacht sein Volumen in den ersten drei Lebensjahren, auch entwickeln Kinder in Raucherhaushalten häufiger Allergien und chronische Atemwegserkrankungen", sagt Renz-Polster.

Setzen sich die Schadstoffe auch in Tapeten, Teppichen, Vorhängen und Möbeln fest?

Diese Frage hat mich brennend interessiert. Und hat bei uns in der Familie schon für viel Zunder gesorgt. Der Experte sagt: "Ja, das tun sie, und die Stoffe werden auch weiter abgegeben, allerdings nicht in der Konzentration wie rund um aktive Raucher."

Kalter Rauch ist besonders für Kleinkinder gefährlich. Deshalb: In solchen Raucher-Haushalten lieber nicht auf dem Boden spielen, Dinge in den Mund nehmen oder krabbeln lassen. Der kalte Rauch hängt in den Klamotten, Teppichen und Gardinen und sammelt sich auf Möbeln und Gegenständen an. Er wird über Haut, Lunge und Mund aufgenommen. Klar, der erkaltete Rauch ist nicht so schädlich wie das aktive oder passive Tabakrauchen selbst, doch auch er kann das Krebsrisiko erhöhen. So erklärten es auch Experten für Tabakkontrolle am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) der Deutschen Presseagentur.

Und noch ein kleiner Tipp, liebe Großeltern: Bitte drückt euren Enkelkindern nicht direkt nach dem Zigarettenkonsum einen Kuss auf. Warum? Raucher atmen noch bis zu zehn Minuten nach dem Rauchen einer Zigarette Schadstoffe aus.