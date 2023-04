Popel stärken das Immunsystem

Die körpereigene Abwehr nutzt die im Schleim enthaltenen Viren und Bakterien, um zwischen guten und schlechten Mikroorganismen zu unterscheiden. So wird das Immunsystem trainiert, was gerade für kleine Kinder enorm wichtig ist. Da die Nase und der Mund miteinander verbunden sind, nehmen wir ohnehin tagtäglich Nasensekret zu uns. Das System funktioniert auch ohne Popeln – ist dann halt nur nicht so offensichtlich.

Popel beugen Karies vor

Aber nicht nur das Immunsystem profitiert vom Nasenschleim: Die darin enthaltenen sogenannten Mucine bilden laut Forschern eine Barriere gegen Karies-Bakterien. Derzeit werde sogar daran gearbeitet, künstliche Mucine zu entwickeln, die dann in Zahnpasta oder Zahnpflegekaugummis zum Einsatz kommen sollen.

Gesunde Popel vs. ungesundes Popeln

So gut die Popel auch für die Gesundheit sein können, Eltern sollten trotzdem darauf achten, dass Kinder nicht exzessiv in der Nase bohren. Dabei können Verletzungen an den empfindlichen Schleimhäuten entstehen – Bakterien, die z. B. durch dreckige Finger in der Nase landen, können dann zu Entzündungen führen. Wenn zwischendurch aber mal ein kleiner Popel verspeist wird, dürfen Eltern ruhig ein Auge zudrücken (und sich insgeheim ekeln).