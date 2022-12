Schüßler Salze haben ein anderes Wirkprinzip als Globuli

Zwar gehören Schüßler-Salze, die es als Tabletten, Lotion und Salbe gibt, zu den homöopathischen Arzneimitteln. Im Unterschied zu Globuli beruht Dr. Schüßlers Mineralsalztherapie jedoch nicht auf dem Ähnlichkeitsprinzip, nach dem ein Mittel, dass beim Gesunden bestimmte Krankheitssymptome hervorruft, ähnliche Symptome beim Kranken heilen kann. Gemein ist beiden alternativen Therapieformen, dass Kinder besonders gut auf sie ansprechen und sie gut verträglich sind. Denn: Sie haben kaum Nebenwirkungen.

Schüßler Salze sind verdünnt

Schüßler Salze sind wie in der klassischen Homöopathie potenziert, also verdünnt: die Salze Nr. 1, 3 und 11 in der Regel als D12-, die übrigen Salze als D6-Potenz. Kinder unter zwölf Jahre nehmen bei akuten Beschwerden ein- bis zweistündlich eine, zur nachfolgenden Behandlung und bei chronischen Beschwerden drei bis viermal täglich eine Tablette. Was Eltern wissen müssen: Die Wirksamkeit von Schüßler-Salzen ist bisher wissenschaftlich nicht bewiesen. Sie können die schulmedizinische Therapie daher nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Am besten besprechen Eltern die Möglichkeiten mit ihrem Kinderarzt.