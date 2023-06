Die Gefahren einer Unter- UND Überdosierung von Vitamin D bei Kindern

Und woran erkenne ich dann einen Vitamin D Mangel?

Ein Vitamin-D-Mangel sei bei Kindern äußerst selten, so der Experte. Er baut sich in der Regel auch sehr langsam auf. Die langfristige Folge wäre, wie bereits weiter oben beschrieben die Rachitis. Folgende Symptome können auf einen Vitamin-D-Mangel schließen:

starke Müdigkeit

Konzentrationsschwierigkeiten

Schwindel

Laufschwierigkeiten

Gelenkprobleme

Gliederschmerzen

schwaches Immunssystem bzw. erhöhte Infektanfälligkeit

Bei Unsicherheit, ob ein solcher Mangel vorliegt, sollte in jedem Fall das Gespräch mit dem Kinderarzt des Vertrauens gesucht werden, bevor eigenständig supplementiert wird.

Und was ist mit einer Vitamin-D-Überdosierung?

Eine natürliche Überdosierung durch Sonneneinstrahlung oder Nahrung ist quasi unmöglich. Plus: Grundsätzlich gilt es besonders Kinder durch das Eincremen mit hohem Lichtschutzfaktor vor der UV-Strahlung zu schützen. Vor allem im Sommer und zur Mittagszeit. Babys im ersten Lebensjahr gehören gar nicht in die pralle Sonne. Denn: Die Gefahr von Sonnenbrand und dem damit einhergehenden Hautkrebsrisiko ist sehr viel höher als an einem Vitamin-D-Mangel zu erleiden. "Aber es gelangt immer noch genügend Strahlung an die Haut, um die Vitamin-D-Speicher von Kindern zu füllen", erklärt uns auch Jakob Maske.

Zu viel Vitamin D kann es also nur über Supplemente geben. Und diese Überdosierung ist zwar selten, aber nicht harmlos. Sie fängt mit Erbrechen und Durchfall an, kann aber mit lebensbedrohlichem Nierenversagen im Krankenhaus enden und langfristig sogar zu einer Hyperkalzämie führen, also einem erhöhten Kalziumgehalt im Körper, der unter anderem Tumore begünstigt.

Ein akuter Fall von Überdosierung lief vor einiger Zeit durch die Medien. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) berichtete von einem Säugling, der mit starker Vitamin-D-Überdosis auf der Intensivstation landete: Mit nur sieben Monaten erhielt das Baby die 80-fache Menge der eigentlich empfohlenen Vitamin-D-Dosis. Statt 500 I.E. (Interna­tionale Einheit: entspricht 0,025 Mikrogramm des Wirkstoffs) 40.000 I.E. pro Tag. Und das über fünf Monate lang! Wie kann das nur passieren? Schuld sei ein im Internet frei verkäufliches Produkt gewesen, das den nichtsahnenden Eltern von Freunden empfohlen wurde. Ein Skandal, denn eigentlich sind in Deutschland Vitamin D-Präparate in der Dosierung ab 1.000 I.E. verschreibungspflichtig. Das Problem: Das gilt nur für Arzneimittel. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D dürfen in jeder Dosierung vertrieben werden.

Die dramatischen Folgen für den Säugling: starker Verlust von Körpergewicht, Dehydrierung und extreme Bewusstseinstörungen. Außerdem litt das Baby unter einer extremen Elektrolytstörung mit erhöhtem Kalium- und Calciumspiegel. In den Nieren des Säuglings befanden sich Ablagerungen von Calcium-Salzen. Dem Kind konnte glücklicherweise durch intensive Behandlungen geholfen werden, aber die AkdÄ warnt weiterhin vor der Überdosierung von Vitamin D: "Hochkonzentrierte Flüssigzubereitungen von Vitamin D3 sollten aus Sicht der AkdÄ wegen der Gefahr akzidenteller Überdosierungen insbesondere bei Kindern vermieden werden."