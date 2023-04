Warum will mein Kind nicht in den Kindergarten?

Was können Eltern machen, wenn ihr Kind nicht mehr in den Kindergarten mag und wann gibt es einen Grund zur Sorge? Wir haben Diplom-Psychologe Wilfried Griebel vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München gefragt.

Herr Griebel, wie gehen Eltern damit um, wenn ihr Kind nicht mehr in den Kindergarten mag?

"Weigert sich das Kind, in den Kindergarten zu gehen, wenden sich Eltern am besten an die Erzieher. Sie können zum Beispiel besser einschätzen, wie sich das Kind im Kindergarten verhält und ob die Lustlosigkeit tatsächlich mit der Kita zu tun hat."