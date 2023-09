Schule schickte Jogginghosenträger nach Hause

Kürzlich berichtete sogar die "Tagesschau", der Bundeselternrat sei für Kleidungsregeln an deutschen Schulen. Eine Begründung dafür ist, dass dies den Eltern morgendliche Diskussionen mit dem Nachwuchs bei der Kleiderwahl ersparen würde. Im Gespräch sind dabei neben Jogginghosen auch zerrissene Kleidungsstücke und sehr freizügige, zum Beispiel Miniröcke, Hotpants, bauchfreie Tops oder tief ausgeschnittene Oberteile.

In einer Schule in Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) wurden Schüler*innen nach Hause geschickt, weil sie Jogginghosen trugen. Diese seien laut Schulordnung verboten. Weiter hieß es in der Begründung, die Schule sei eine Vorbereitung aufs Berufsleben und dort trage auch niemand Jogginghosen.

Rechtlich gesehen darf eine Schule keine Jogginghosen, Miniröcke oder bauchfreie Tops verbieten. Die Schulvertretung kann eine Kleidungsordnung vorschlagen, sofern alle in der Schulkonferenz vertretenen Schüler*innen zustimmen. Es handele sich dann um eine Empfehlung, nicht aber um eine Pflicht, denn persönliche Kleidung ist Ausdruck der Persönlichkeit, deren freie Entfaltung über die Grundrechte geschützt ist.