Nachhaltige Kindermode: "In Kinderzimmern herrscht ein krasser Konsum"

Krasser Konsum im Kinderzimmer

Ordnungs-Coach Sabine Nietmann überrascht meine Anekdote nicht. Die Gründerin des professionellen Aufräum-Service "The Organicer" schafft Ordnung in fremden Kinderzimmern – und in deren Kleiderschränken. "40 Prozent der Klamotten misten wir dabei im Schnitt aus", berichtet die Frankfurterin. "In Kinderzimmern herrscht einfach ein krasser Konsum. Die Kleinen werden regelrecht zugeschüttet." Das größte Problem dabei seien Geschenke, erklärt die Expertin: "Wenn Paten, Freunde, Oma und Opa regelmäßig ungefragt Bodys und Strumpfhosen mitbringen, weil die gerade im Angebot waren, haben Eltern kaum eine Chance gegen die textile Flut."

Der vollgestopfte Kinderkleiderschrank wirke sich dabei nicht nur negativ auf die Ordnung aus, sondern auch auf die tägliche Routine: "Mehr Auswahl ist nichts Gutes, dafür ist das menschliche Gehirn einfach nicht gemacht", erklärt Sabine Nietmann. "Das merken wir Erwachsenen doch auch, wenn wir uns auf Netflix mal wieder nicht entscheiden können." Auch einer Dreijährigen falle es laut der Expertin einfach leichter, sich ein Kita-Outfit auszusuchen, wenn der Kleiderschrank nur noch mit Lieblingsteilen gefüllt ist. "Je weniger Auswahl da ist, desto mehr Zeit sparen Familien morgens beim Anziehen", verspricht Sabine Nietmann.

Nicht nur besser, sondern weniger kaufen

Den Vorteil des Aussortierens haben seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 viele Familien erkannt. So viele, dass in einigen Städten die Altkleidercontainer abgebaut werden mussten: Die Menge der aussortierten Textilien nimmt schon seit Jahren zu, da immer mehr Kleidung gekauft wird. Gleichzeitig nimmt deren Qualität aber ab, da sie zunehmend aus minderwertigem Material hergestellt wird. Und das lässt sich schlechter recyceln. Das Aussortieren überflüssiger Kinderkleidung ist also nur ein erster Schritt: "Der Zufluss an neuen Dingen muss gestoppt werden", weiß Ordnungs-Coach Sabine Nietmann, "sonst geht alles wieder von vorne los." Dazu gehöre zum Beispiel ein Gespräch mit Personen, die immer wieder ungefragt Kleidung schenken. Aber auch ein Umdenken, wenn es um selbst gekaufte Anschaffungen geht. Denn: "Ohne Disziplin funktioniert es nicht", weiß die Expertin.