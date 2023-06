Sticker-Hack: So lernen eure Kinder ihre Schuhe richtig herum anzuziehen

Schuhe selber anziehen: So könnt ihr den Kids zusätzlich helfen

Richtet im Bereich eurer Haustür einen Bereich ein, an dem euer Kind alles findet, was es zum Anziehen der Schuhe benötigt. Dazu gehören nicht nur die Schuhe selbst, sondern auch etwa eine Sitzgelegenheit (zum Beispiel ein Kinderhocker) oder ein Schuhregal, an das die Kleinen gut herankommen. An diesem Ort kann euer Sprössling von nun an das folgende Ritual einüben: Schuhe auswählen, aus dem Regal nehmen, hinsetzen und versuchen, sie ganz allein anzuziehen. Ihr könnt eurem Kind zusätzlich beibringen, die Schuhe nach dem Ausziehen wieder zurück in das Regal zu stellen.