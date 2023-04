Diese Disney-Filme würden Eltern ihren Kindern NIE zeigen

Nicht für Kinder geeignet

Das New Yorker Portal parents.com zitiert eine Befragung des englischen Verkaufsportals onbuy.com. 1371 Eltern wurden befragt, welche Disney-Filme sie als ungeeignet für ihre Kinder einschätzten. Dabei geht es mitunter um sexistische oder rassistische Inhalte, oder auch um den unbedachten Umgang mit Alkohol und anderen Substanzen. So ist beispielsweise Tabakkonsum bei "Peter Pan" verbreitet, Alkohol und psychedelische Substanzen bei "Dumbo". Peter Pan sagt zudem an einer Stelle "Mädchen reden zu viel", was aus heutiger Sicht definitiv sexistisch, oder zumindest ziemlich abwertend rüberkommt. Auch über die Ureinwohner Amerikas wird ein nicht gerade gutes Bild gezeichnet. In "Die Schöne und das Biest" und "Aristocats" gibt es Szenen, in denen das Betrunkensein als witzig dargestellt wird. Auch "Arielle die Meerjungfrau" ist nicht ohne: Der Bösewicht wird aufgespießt, außerdem wird geraucht und es gibt Enthauptungen.

In der Umfrage gaben allerdings 62 Prozent der Eltern an, dass sie kein Problem damit hätten, ihren Kindern diese Filme zu zeigen.

Sicher geht es immer und vorwiegend auch um den Umgang damit. Wenn Eltern ihre Kinder begleiten, die Filme mit ihnen gemeinsam sehen und bestimmte Dinge richtig einordnen und die Kinder generell antirassistisch, tolerant etc. erziehen, kann man wohl nicht allzu viel falsch machen.